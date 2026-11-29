La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne romeno per atti persecutori, minacce e danneggiamento commessi in danno dell’ex compagna. La vittima, impaurita, ha chiamato il numero unico di emergenza, segnalando la presenza dell’uomo fuori dalla sua abitazione. Tempestivamente giunti sul posto, nella zona del centro storico, i poliziotti della squadra volanti hanno fermato l’uomo mentre stava in ogni modo provando ad accedervi contro la volontà della sua ex compagna, provando anche a sfondare la porta a calci e bastonate.

La donna, che ha riferito che il 43enne non voleva accettare la fine della loro relazione, lo aveva già denunciato per atti persecutori lo scorso luglio, poiché stanca del suo comportamento aggressivo e della sua morbosa gelosia, che l’avevano indotta anche a cambiare le abitudini di vita e i luoghi frequentati, nel terrore di poterlo incontrare. La vittima aveva persino cambiato numero di cellulare, pur di non essere tempestata di chiamate e messaggi.In seguito alla denuncia e all’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore di Catania aveva emesso nei confronti del 43enne un provvedimento di ammonimento.

Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato con le sue condotte, appostandosi sotto casa della ex e proferendo ripetutamente nei suoi confronti minacce di morte.Per le gravi condotte poste in essere, l’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere come disposto da Pubblico Ministero di turno, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.