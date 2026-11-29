La Sicilia del 2026 mostra un volto economico fatto di luci e ombre. Da un lato il mercato del lavoro sembra aver perso la spinta che aveva caratterizzato il periodo successivo alla pandemia; dall’altro le famiglie continuano a dimostrare una sorprendente capacità di tenuta, sostenute da un reddito ancora in crescita e dagli interventi pubblici destinati ai nuclei più fragili. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale.

Occupazione sostanzialmente stabile

Secondo il rapporto, nel primo semestre del 2026 l’occupazione in Sicilia è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, mentre nel Mezzogiorno e in Italia si sono registrati aumenti rispettivamente dello 0,9% e dello 0,6%. Nonostante il rallentamento, il dato va letto in prospettiva: rispetto al primo semestre del 2022 gli occupati nell’Isola risultano ancora superiori del 12,5%, un incremento ben più consistente di quello registrato nel resto del Sud e nel Paese. A sostenere il mercato del lavoro sono stati soprattutto agricoltura, commercio, turismo, ristorazione e costruzioni, mentre l’industria e parte dei servizi hanno mostrato segnali di debolezza. Le assunzioni nette nel settore privato si sono attestate intorno a 50 mila unità, sostanzialmente in linea con il 2025. Un dato particolarmente significativo riguarda però la riduzione della partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di attività è sceso dal 55,1 al 53,2%, mentre il tasso di disoccupazione è diminuito dal 13,7% al 10,3%. Un miglioramento che non deriva esclusivamente dalla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche dalla contrazione del numero di persone che cercano un’occupazione. In crescita, infatti, il numero di inattivi disponibili a lavorare ma non impegnati in una ricerca attiva.

Le famiglie

Sul fronte delle famiglie, il quadro appare più incoraggiante ma non privo di criticità. Nel primo semestre dell’anno il reddito disponibile lordo è cresciuto in termini reali dello 0,7%, un valore analogo alla media nazionale, ma inferiore a quello del 2025. A frenare la crescita è stato soprattutto il ritorno dell’inflazione, alimentato dall’aumento dei costi energetici e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nei primi nove mesi del 2026 l’inflazione in Sicilia è salita al 2,8%, contro l’1,5% dello stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo addirittura il 4,6% nel mese di settembre. A pesare maggiormente sui bilanci familiari sono stati i rincari dei carburanti, dell’elettricità, del gas e delle utenze domestiche, voci che incidono soprattutto sulle famiglie a basso reddito. Nonostante ciò, i consumi hanno continuato a crescere. La spesa delle famiglie siciliane è aumentata dello 0,9% in termini reali, solo leggermente al di sotto della media italiana. Particolarmente brillante il comparto dell’automobile: le immatricolazioni di autovetture sono cresciute del 27,7% nei primi nove mesi dell’anno, ben oltre il dato nazionale (+8,6%), grazie anche agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Le misure di sostegno sociale

Importante, infine, il ruolo delle misure di sostegno sociale. Nel primo semestre del 2026 l’Assegno di inclusione ha raggiunto circa 160.500 nuclei familiari siciliani, coinvolgendo quasi 416 mila persone, pari all’8,7% della popolazione regionale. Parallelamente, l’Assegno unico universale ha sostenuto circa 550 mila famiglie e oltre 882 mila figli, con un importo medio mensile di 313 euro, superiore alla media nazionale. Il messaggio che emerge dal rapporto è chiaro: la Sicilia continua a mostrare fragilità strutturali nel mercato del lavoro, ma la tenuta delle famiglie e il sostegno pubblico stanno contribuendo a contenere gli effetti del rallentamento economico e della nuova fiammata inflazionistica. Una resilienza che, tuttavia, dovrà essere accompagnata da una crescita più robusta dell’occupazione per tradursi in sviluppo duraturo