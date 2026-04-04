Campobello di Licata, la “”𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼” 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮 associazioni , 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁a’ 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 Colloquio 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼.
L’organizzazione: “”Un’occasione per conoscere il progetto, condividere idee e costruire insieme una rete di collaborazione e aiuto reciproco, presso la
sala “”Beatrice”” del Centro polivalente per i servizi socio-culturali, in via Trieste 89″”.
L’appuntamento e’ per mercoledì 8 aprile, con inizio alle ore 16.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, la “”𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼” 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮 le associazioni
Campobello di Licata, la “”𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼” 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮 associazioni , 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁a’ 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 Colloquio 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼.