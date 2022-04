Assistenza a studenti con disabilità, Schillaci (M5S): “Ancora disservizi inaccettabili, Regione avvii un’ispezione in tutte le province”

“Il settore dell’assistenza igienico-personale specialistica per gli studenti con disabilità affronta difficoltà e continui disagi a carico delle famiglie, con disservizi inaccettabili che non sono stati ancora risolti, mentre l’assessore regionale Scavone non si è nemmeno presentato all’ultima audizione in commissione, lo scorso 23 marzo”. Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che precisa come “oltre alle criticità segnalate in provincia di Trapani, ci sono problemi che investono circa 70 alunni delle scuole di Palermo e siamo a conoscenza di altri casi in più parti della Sicilia. Per questo – dichiara la deputata – chiedo sin da subito che la Regione avvii quanto prima un’ispezione in tutte le province e che l’assessore Scavone riferisca in commissione sullo stato dell’arte e sugli interventi che intende adottare per garantire una volta per tutte una regolare erogazione del servizio. Sulla base di questa ricognizione, è indispensabile inoltre accelerare con il riordino legislativo, in quanto manca una disciplina coordinata per il settore e i vari soggetti coinvolti – Regione, Comuni, Città metropolitane, Liberi consorzi e istituti scolastici – in diversi casi non riescono ad assicurare livelli quantomeno accettabili di assistenza. C’è già un mio disegno di legge depositato in V commissione Cultura, formazione e lavoro e mi permetto di ricordare che l’assistenza agli studenti con disabilità riguarda soggetti fragili e a maggior ragione non possiamo permetterci di perdere altro tempo”, conclude Schillaci.

