Uniti Per Salvarli ha intervistato dei cittadini sul triste fenomeno del randagismo a Canicattí ( video Intervista)

Questa mattina, 20 giugno 2020, l’associazione Uniti Per Salvarli ha intervistato dei cittadini chiedendo il loro parere sul triste fenomeno del randagismo a Canicattí.

Interessante conoscere i loro punti di vista nella speranza che il problema venga veramente attenzionato e che si trovi una soluzione definitiva.

Secondo i volontari dell’associazione, l’amministrazione comunale promette soluzioni che non arrivano. Nonostante un incontro e tante promesse, ancora si trovano in serie difficoltà per fronteggiare un problema che dovrebbe essere interesse del Comune stesso.