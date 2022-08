Canicattì: ma le isole ecologiche computerizzate, hanno fatto la stessa fine della piscina comunale?

Ricordate la famose isole ecologiche ipertecnologiche, computerizzate e profumatamente pagate da noi? Sono quelle che vedete nella foto . L’amministrazione precedente in barba alla tecnologia ne aveva tolto la parte tecnologica, trasformandole in meri contenitori poi divenute discariche.Il risultato era stato l’aumento della quantità di indifferenziata. A seguito dei nostri innumerevoli servizi, in alcuni dei quali minacciavamo la segnalazione alle autorità competenti, hanno deciso di dismetterle. Attenzione dismetterle, non di tornare a farle funzionare per quello che erano state pensate realizzate e pagate. La nuova amministrazione le avrà messe in qualche magazzino a prendere ruggine. Tanta tecnologia a cui spetterà la stessa fine della piscina comunale, del Centro Bastianella, di Foro Boario, del Canile, del Cam, della Burgio Corsello, del campetto di sant’Eduardo, del Parco Robinson, del Parco della Costituzione, etc etc etc. Attila sarebbe un pivellino sfigato nei confronti di chi ha gestito in questi ultimi decenni questo paese. Ma la domanda la vogliamo porre in maniera chiara al primo cittadino: che fine hanno fatto le isole ecologiche computerizzate pagate dai cittadini?