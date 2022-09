Campobello di Licata, Abbonamenti per pendolari

Si avvisano le famiglie degli studenti pendolari residenti in questo Comune, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono ritirare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto presso la Portineria del Comune.

Le richieste debitamente compilate e con documenti allegati vanno consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune.

Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Portineria o telefonare ai seguenti numeri:

Portineria – 0922884134

Ufficio Pubblica Istruzione

GIOVANNI BLANDA