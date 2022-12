Sicilia, Antonello Cracolici nuovo presidente della Commissione Antimafia

Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, è stato eletto all’unanimità presidente della Commissione regionale Antimafia. Eletti i vicepresidenti della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. Si tratta di Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord e Riccardo Gennuso di Forza Italia all’Ars, vicepresidente vicario. Il segretario è Roberta Schillaci del M5S.

Gli altri componenti della della “commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”, che si è insediata oggi, sono: Giovanni Burtone (Pd), Roberta Schillaci (M5s), Michele Mancuso (Forza Italia), Salvatore Geraci (Sicilia Vera), Marianna Caronia (Lega), Carmelo Pace (Dc Nuova), Giuseppe Castiglione (Mpa), Fabio Venezia (Pd), Jose Marano (M5s), Marco Intravaia (FdI), Riccardo Gennuso (Forza Italia all’Ars), Ismaele La Verdera (Sud chiama Nord).

“Venerdi’ mattina portero’ dei fiori sui luoghi degli omicidi di Pio La Torre e Piersanti Mattarella: voglio iniziare cosi’, con questo gesto simbolico, ma carico di senso e significato il mio lavoro alla guida della commissione Antimafia”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale Pd che oggi pomeriggio e’ stato eletto presidente della Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. Nel corso del suo discorso di insediamento, di fronte ai componenti della commissione, Cracolici ha annunciato l’iniziativa di venerdi’. Poi si riechera’ in piazza XIII Vittime “Voglio che questa diventi la commissione dei siciliani dell’antimafia – aggiunge Cracolici – dobbiamo lavorare per avviare una nuova narrazione, quella della Sicilia che ha saputo resistere e che puo’ e deve diventare esempio per le nuove generazioni”.