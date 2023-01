M5S all’Ars: “Sia riconosciuto in finanziaria a tassisti ed Ncc quanto dovutogli per gli anni dal 2010 al 2015. Eviteremo milioni in interessi e spese legali”

Il vice presidente 5stelle dell’Ars Nuccio Di Paola e le deputate del M5S Cristina Ciminnisi, Roberta Schillaci e Jose Marano (vicepresidente della commissione Ambiente) hanno incontrato oggi a palazzo dei Normanni una delegazione di tassisti e NCC (noleggiatori con conducente) che lamentano la mancata corresponsione da parte della Regione del contributo relativo agli anni dal 2010 al 2015.

“A queste categorie – commenta Di Paola – la Regione deve oltre 6 milioni di euro a titolo di contributo spese per la gestione dei veicoli, sicuramente cresciuto a causa della pessima qualità delle strade. È doveroso accogliere il loro grido di dolore, soprattutto in questo periodo non certo felice per l’economia in genere, ma liquidare queste somme sarebbe conveniente anche per la Regione: tassisti ed Ncc infatti sono determinatissimi ad adire le vie legali, cosa che farebbe lievitare enormemente l’esborso per le casse della Regione, se si considerano interessi e spese legali, stimabili in circa 3 milioni di euro. Presenteremo in finanziaria un emendamento perché le richieste di queste categorie vengono soddisfatte”.