Canicattì, interrogazione parlamentare su chiusura Chirurgia nell’Ospedale Barone Lombardo

Il capogruppo del Partito Democratico all’ARS, On. Michele Catanzaro, accogliendo le sollecitazioni del Circolo del PD di Canicattì, ha depositato un’interrogazione parlamentare con la quale chiede chiarimenti al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale alla Salute, in merito alla paventata chiusura del reparto di chirurgia dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì e, qualora tale notizia dovesse essere fondata, su quali azioni urgenti ed immediate sono state predisposte per scongiurare un evento che provocherebbe gravissimi disservizi alla popolazione di Canicattì e del suo vasto hinterland.

Il Partito democratico di Canicattì, facendosi interprete delle preoccupazioni diffuse tra la popolazione, promuoverà ogni azione necessaria finalizzata a difendere e tutelare il nostro presidio ospedaliero e, con esso, il diritto alla salute dei canicattinesi.