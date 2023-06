Trapianti, Carabinieri scortano a tempo record auto con fegato

I carabinieri a Catania sono riusciti in 12 minuti e 50 secondi a percorrere a sirene spiegate nel traffico cittadino i 15,6 chilometri di distanza tra l’ospedale San Marco e l’ospedale Cannizzaro per scortare fino all’elicottero dell’Elisoccorso un mezzo che trasportava un fegato che doveva essere trapiantato ad un paziente a Palermo ed una equipe di tre medici. A riuscire ieri nell’impresa sono stati le gazzelle ed i motociclisti del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo dei carabinieri del capoluogo etneo a bordo di due Ducati 1200 “Multistrada” e di un’Alfa Romeo “Giulia”. Solamente la notte precedente, infatti, si era venuta a creare la possibilità di un trapianto urgente e ricevuta la richiesta, in pochissimi minuti è stato immediatamente predisposto un servizio di viabilità con quattro militari dell’Arma Terminata la delicata fase di espianto, l’organo è stato pertanto posto in un apposito contenitore refrigerato e caricato sul furgone unitamente a tre medici. Da quel momento il convoglio, in un’unica corsa ed a sirene spiegate, in un momento della giornata in cui il traffico è particolarmente congestionato, ha attraversato la città, passando dall’asse dei servizi, dal porto e dal lungomare. Il prezioso carico ha raggiunto l’elicottero e,subito dopo è decollato con il personale sanitario alla volta del capoluogo siciliano.