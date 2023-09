Tre concerti sold out segnano il ritorno dei POOH in Sicilia! Sul palco ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN e RICCARDO FOGLI per ripercorrere oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui “AMICIXSEMPRE”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.

Il Festival il Mito concluderà la stagione con il concerto del 19 settembre dei Pooh al Teatro Valle dei Templi, organizzato da Puntoeacapo e Shake it in collaborazionecon la Fondazione Teatro Valle dei Templi.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE”

Il 30 giugno è uscito “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei POOH per festeggiare e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la grande musica.

Una compilation composta da 4 CD che uscirà in edizione limitata autografata. 56 brani iconici, pietre miliari della storia della band che compongono anche la scaletta del tour che partirà da luglio con due eventi imperdibili negli stadi di Milano e Roma e che da settembre proseguirà in tutta Italia!