Il Comitato Civico Pro Ospedale, già in essere per analoghe problematiche in passato, con lo scopo di scuotere gli Organi Istituzionali Preposti, nonché l’opinione pubblica, ha organizzato una manifestazione per il giorno 21 c.m. alle ore 10,00 in Piazza IV Novembre a Canicattì. Auspichiamo in una positiva riuscita del raduno.

A scrivere siamo: Giacomo Tulumello e Lillo Seminatore, entrambi Canicattinesi che, per motivi di lavoro, ci siamo trasferiti a Gela dove ancora oggi vi abitiamo in qualità di pensionati.

Noi a Canicatti abbiamo i nostri cari, ricordiamo con nostalgia, la nostra infanzia, la giovinezza, tutti i nostri amici e conoscenti, le lunghe passeggiate sul Corso!

Legati e forti di questi amorevoli sentimenti, siamo coscienti e lieti di condividere ogni iniziativa del Comitato per deprecare lo smembramento di altri Reparti e scongiurare ogni chiusura che creerebbe ancora danni per la tutela della salute dei Cittadini, non solo per quelli della nostra Città ma per tutti gli abitanti del comprensorio. (Naro, Camastra, Castrofilippo, Delia etc.)