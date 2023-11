Dopo la fiaccolata della legalità per dire basta agli eventi di criminalità che si sono succeduti a Licata, quest’oggi si è riunito presso il Palazzo di città il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Filippo Romano, dal sindaco Angelo Balsamo, del questore Emanuele Ricifari e dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente colonnello Nicola De Tullio ed Edoardo Moro.

“La convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in un paese diverso dal capoluogo vuole manifestare ai cittadini l’importanza che si da ad una semplice questione o in questo caso ad uno specifico territorio. Dopo varie sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, abbiamo voluto iniziare da Licata, anche per i vari fatti di criminalità che si sono verificati nelle scorse settimane. Lo Stato è dappertutto e vogliamo proprio sottolineare che lo Stato viene dai Comuni, e non qualcosa di lontano dal capoluogo”, ha detto il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Vari i temi affrontati, non solo criminalità, ma si è discusso anche di giovani e il rapporto con droga e alcool, di dispersione scolastica. Soddisfatto dell’incontro il primo cittadino Balsamo che ha chiesto e ottenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza per affrontare i problemi della città e toccarli con mano.