I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato quattro giovanissimi alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un sedicenne, un quindicenne e due quattordicenni. I ragazzini sono stati bloccati la sera di Halloween dai militari dell’Arma nei pressi di piazza Progresso armati di mazze da baseball e spranghe di ferro.

Non è del tutto chiaro il perché i quattro minorenni avessero dietro questi oggetti ma chiaramente tutto lascerebbe pensare ad intenzioni non certamente pacifiche. Un ulteriore episodio allarmante che coinvolge i più giovani. La scorsa settimana si era registrata una rissa nei pressi di un locale. Proprio negli scorsi giorni il Prefetto di Agrigento Filippo Romano ha convocato il Comitato di Ordine e Sicurezza a Licata per dare un segnale forte all’intera comunità della presenza dello Stato.