Con una lettera ufficiale, che arriva dal Vaticano, il coro di Santa Cecilia di Agrigento, in occasione del 60esimo anniversario della sua fondazione, è stato invitato ad esibirsi il prossimo 6 gennaio nella basilica di San Pietro a Roma in occasione della Santa Messa dell’Epifania celebrata da Papa Francesco.

Il Santa Cecilia parteciperà dunque alla solenne liturgia insieme al coro guida delle celebrazioni pontificie.

Queste le parole del maestro Mons. Marcos Pavan, direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, contenute nella lettera: “Desidero esprimere le mie congratulazioni al coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia nel suo 60esimo anniversario di attività. Questo importante traguardo merita il riconoscimento di tutti noi per gli eccezionali successi musicali e l’encomiabile impegno nella comunità. Mi rivolgo al presidente dell’associazione filarmonica Santa Cecilia, Giuseppe Montana Lampo, e al direttore del coro, il maestro Emanuele Di Bella, per esprimere il desiderio di invitarvi ufficialmente. Desidero che il vostro straordinario talento musicale venga condiviso con i fedeli presenti e con un vasto pubblico internazionale che seguirà la cerimonia attraverso i mezzi di comunicazione. Desidero inoltre estendere un invito speciale al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè affinchè si unisca a noi in questa straordinaria occasione: la sua presenza, in rappresentanza della città di Agrigento, aggiungerebbe ulteriore significato e solennità all’evento”.