Arriva anche dalla sede nazionale di “Italia Nostra” una posizione di netta contrarietà alla realizzazione dell’impianto eolico “Del Giudice”, il progetto che prevede nella Valle del Belice la collocazione di 9 torri, alte fino a 200 metri ciascuna, tra i territori comunali di Sambuca di Sicilia, Menfi, Santa Margherita e Contessa Entellina. “Si tratta – fa notare ‘Italia Nostra’ – di una delle aree più importanti della provincia di Agrigento dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed archeologico, con una presenza di specie faunistiche e vegetali di interesse naturalistico di rilievo regionale”. “Italia Nostra” pur riconoscendo la necessità delle energie alternative sottolinea che gli impianti eolici non possono e non debbono essere realizzati in maniera indiscriminata e a discapito di un valore importante come il paesaggio, che costituisce la grande ricchezza del nostro Paese, la fonte della sua identità e della cultura nazionale”. Se il parco eolico “Del Giudice” dovesse essere autorizzato, secondo “Italia Nostra” ne deriverà, inevitabilmente, l’alterazione della morfologia dei luoghi, in un’area a vocazione turistica anche per l’integrità e la ricchezza paesaggistica e naturalistica, con un comune, Sambuca di Sicilia, eletto “Borgo dei Borghi”. “Non meno gravi – dicono dall’associazione – le conseguenze che la realizzazione dell’impianto eolico sul lago Arancio, luogo di sosta di diversi volatili, che nel 2000 è stato assegnato in gestione alla Lipu, che ha istituito e realizzato un’oasi naturalistica, in un’area è caratterizzata anche da una fiorente produzione agricola, principalmente di tipo vitivinicola, con la presenza di diverse aziende”. Per “Italia Nostra” a rischio è la bellezza di un intero paesaggio, a partire dall’insediamento archeologico del Monte Adranone e con la prospettiva che, la vecchia stazione ferroviaria della Gulfa, adiacente l’area interessata, diventi un “Centro Fieristico” per i prodotti agroalimentari della zona. Contro il progetto si è già pronunciato il consiglio comunale di Sambuca, e sono pronti a farlo anche gli altri comuni coinvolti.