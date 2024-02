Un 43enne è stato arrestato a Catania da Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale aggravata nei confronti della convivente di 36 anni. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere che la Procura distrettuale ha chiesto e ottenuto dal gip. A denunciarlo il 23 dicembre dello scorso anno è stata la donna, dopo aver interrotto la relazione. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Le indagini avrebbero fatto luce sulle condotte violente e vessatorie poste in essere per diversi mesi nei confronti della vittima. In particolare l’uomo, succube della dipendenza da sostanze stupefacenti, avrebbe destinato ogni sua risorsa economica all’acquisto della droga, disinteressandosi delle esigenze della famiglia, composta anche da 4 figli di età compresa tra i 7 ed i 19 anni.

Nella sua denuncia la donna ha riferito che il convivente le aveva ordinato di non utilizzare più le applicazioni di messaggistica del suo smartphone, le aveva vietato di partecipare ai commenti sui social rinfacciandole di continuo di non essere una buona madre e addebitandole inoltre infedeltà con altri uomini. In passato l’uomo avrebbe dato prova della sua indole aggressiva arrivando a minacciare la compagna di morte dandole fuoco. L’uomo avrebbe anche costretto la donna con la forza a un rapporto sessuale. La vittima dovette ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, con relativa prognosi di 6 giorni. Ai Carabinieri la vittima ha anche consegnato una registrazione delle minacce dell’ex compagno che le intimava di non chiedere aiuto ai militari e la minacciava di morte.