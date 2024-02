Lasciano sgomenti le immagini con il drone effettuate dall’associazione Mareamico lungo il viale delle dune a San Leone. In pochi giorni dalle prime transenne la mareggiata degli ultimi giorni ha aggravato la situazione; in poche ore è venuta giù parte della pista ciclabile, il guardrail e anche un palo dell’illuminazione pubblica, la carreggiata è stata ristretta e sono stati installati dei semafori mobili per il senso alternato di marcia. “Un disastro annunciato”, dichiara Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico. “Si poteva intervenire e non l’hanno fatto, una conferenza servizi senza risultati. Bastava far scendere qualche masso ciclopico per salvare la pista ciclabile, e se il mare continuerà con questa forza verrà anche giù la strada. Un disastro”.