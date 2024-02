Oggi (Martedì 13 febbraio), a Ravanusa, l’apoteosi della manifestazione “Il carnevale Ravanusano ’24, organizzato dall’Amministrazione comunale. Nel tardo pomeriggio gran finale con la sfilata dei gruppi mascherati, in serata la premiazione dei concorsi e la serata conclusiva con Neja e Dj, in piazza I° Maggio. Ricordando che presso l’Agripub, si tiene la mostra fotografica “Ravanusa tra Carnevale e artigianato” di Pino Brucculeri. Ribadisce il sindaco Salvatore Pitrola: “Vedere Ravanusa tra i Comuni beneficiari di fondi pubblici, oltre all’importanza dell’introito economico, rappresenta per noi la certificazione di una visione: un percorso amministrativo che permetterà di far diventare Ravanusa un Paese a misura di cittadino, a misura di famiglia, a misura di quanti vogliano spendersi insieme”.

Giovanni Blanda