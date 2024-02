“I valori della dottrina sociale della chiesa e l’impegno dei cattolici in politica. Il valore della donna nel volontariato e nel sociale” e’ la conferenza in programma, venerdì 16 febbraio, con inizio alle ore 17,30, a Campobello di Licata, nella ex balera di via Luigi Giglia. L’organizzazione e’ della Democrazia Cristiana. Dopo i saluti di Carmelo Zirafi, in qualita’ di commissario cittadino Dc, interverranno l’ on. Carmelo Pullara, presidente regionale Dc, l’on. Carmelo Pace, segretario organizzativo Dc, e Toto’ Cuffaro, segretario nazionale Dc. Moderera’ i lavori Vito Terrana, coordinatore Dc del collegio di Licata.

Giovanni Blanda