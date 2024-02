Comune di Campobello di Licata, utilizzo somme per famiglie quale contributo per la mensa scolastica.

La somma prioritaria ammonta a euro 17.133,45 per famiglie in condizioni socio-economiche con isee non superiore a euro 5 mila, accertate dall’ufficio assistenza. La rimanente somma per la concessione di contributi a famiglie con Isse non superiore a euro 10.632,92.

Giovanni Blanda