Dopo un periodo di detenzione domiciliare sarebbe tornato in azione compiendo ulteriori furti. La polizia di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza firmata dal gip, ha arrestato un 23enne, disoccupato, per il reato di furto aggravato. Il giovane è stato posto ai domiciliari.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, per mesi ha messo a segno numerosi furti nel centro di Agrigento e in periferia creando non poco allarme sociale. Adesso è scattato un nuovo provvedimento e, al vaglio degli inquirenti, ci sono anche gli ultimi furti avvenuti in edifici pubblici e scolastici.