ssunzione a tempo indeterminato, da martedi’ 2 aprile, dei primi 745 lavoratori dell’Emergenza Palermo nell’amministrazione regionale. Si tratta di un primo contingente di lavoratori ex Pip nei vari dipartimenti regionali, reso possibile da uno stanziamento per il triennio 2024/2026 di 22,5 milioni di euro e la relativa autorizzazione alla Sas per l’avvio delle procedure.

“E’ il migliore regalo di Pasqua che potevamo fare a chi da oltre venti anni viveva in una condizione di incertezza lavorativa. Nel contempo, l’amministrazione regionale e’ impegnata a concretizzare il percorso di stabilizzazione per la restante platea di ex Pip, che possa assicurare equamente anche a loro una stabilita’ economica e un po’ piu’ di serenita’ alle loro famiglie”, afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.