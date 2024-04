Ogni anno, il 2 aprile, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale sull’Autismo, un momento importante per promuovere la consapevolezza, la comprensione e l’inclusione delle persone con autismo.

L’ins. Ciuni Adriana, responsabile di un progetto regionale sull’inclusione che svolge servizio presso l’I. C. “S. G. Bosco” di Campobello di Licata ha realizzato un video emozionante e significativo per sensibilizzare sulla sfida dell’autismo e promuovere un mondo più inclusivo. Questo video non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione preziosa del Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Guccione, che ha offerto il suo sostegno incondizionato e il suo impegno per portare avanti questa importante iniziativa.

Nel video sono state coinvolte personalità di spicco come l’Onorevole Davide Faraone, l’attore Fabrizio Bracconieri, la D.ssa Monia Gabaldo . Anche l’UCIIM sezione di Campobello di Licata- Ravanusa coordinata dalla Presidente ins. Enza Lombardo ha sostenuto la realizzazione del video.La partecipazione di queste figure autorevoli ha aggiunto un ulteriore peso e significato a questa iniziativa, contribuendo a diffondere il messaggio di inclusione e accettazione.

Con questo video si getta luce sulla realtà delle persone con autismo, sfatando miti e pregiudizi e promuovendo una maggiore comprensione e accettazione nella società.

In conclusione, in occasione della Giornata Mondiale sull’Autismo, invito tutti voi a unirvi a noi nel promuovere la consapevolezza e l’inclusione. Sono convinta che solo attraverso sforzi collettivi e impegno condiviso possiamo creare un mondo in cui tutte le persone, indipendentemente dalle loro differenze, possano vivere pienamente e apprezzare appieno le loro capacità uniche.