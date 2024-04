Nell’ambito degli eventi formativi, rispondendo alle richieste dei nuovi soci della Misericordia, il Magistrato, organo direttivo dell’associazione guidato da Carmelo Vaccaro, nella sua ultima riunione ha deliberato l’avvio di un nuovo corso OTSSA e OTSEA ovvero il cosiddetto corso di Primo Soccorso per i servizi ordinari e per il trasporto e servizi in emergenza. I corsi di I e II livello prevedono 100 ore di formazione, ha dichiarato il V. Governatore ed esperto formatore Carmelo Gatì, distribuiti tra la parte teorica e la parte pratica. I discenti impegnati avranno la possibilità di affiancare i volontari nei servizi di eccedenza 118 durante i turni di servizio.

Alla fine del percorso, ha concluso Lavinia Corbo istruttore in emergenza, i corsisti sosterranno un esame finale con i rappresentanti della centrale operativa e dell’ASP e conseguiranno il titolo abilitativo per la guida e il trasporto in emergenza rilasciato ai sensi del Decreto dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia.

I cittadini interessati possono rivolgersi per informazioni ed iscrizioni presso la sede della Misericordia sita in Via Montenero n. 84.