Nella notte scorsa, un incidente tra due veicoli ha scosso il tranquillo corso principale di Ravanusa. L’evento ha coinvolto due auto e ha provocato feriti lievi, richiedendo l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte di questa notte sulla via principale del paese. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi del 118, che hanno assistito i feriti. Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sembrano essere gravi, ma sono stati trasportati presso l’ospedale per accertamenti.

I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi e la gestione della situazione. Le prime indagini suggeriscono che le cause dell’incidente potrebbero essere legate a un errore di manovra da parte di uno dei conducenti, anche se ulteriori dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di indagine.

L’impatto ha provocato danni significativi alle due vetture coinvolte.