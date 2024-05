Sono state sorprese nello stesso supermercato dove appena sette giorni prima si erano rese protagoniste di un furto quantificato in circa 300 euro. La loro presenza, questa volta, non è passata inosservata ed è subito scattata la chiamata alle forze dell’ordine. I carabinieri di Canicattì hanno così identificato e denunciato due donne, originarie della Romania, per furto aggravato. Le indagate, 31 e 22 anni, erano peraltro in compagnia di una bimba di quattro anni.

Secondo quanto ricostruito, supportato anche dalle immagini delle telecamere del supermercato di via De Gasperi, entrambe avrebbero portato via generi alimentari per un valore di circa 300 euro. Il fatto è avvenuto lo scorso 3 maggio. A distanza di pochi giorni, però, le donne si sono ripresentate nello stesso esercizio commerciale ma questa volta è scattata la denuncia.