Determinazione dell’area Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni del Comune di Campobello di Licata, sulla rete varia e sistema fognario, per la somma di euro 95.884,02.

Approvata la perizia di variante e suppletiva.

La perizia non comporta nessun ulteriore onere finanziario ed è stata formulata a valere sul ribasso d’asta offerto del 28,71 per cento.

Il provvedimento amministrativo è stato firmato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, architetto Salvatore Di Vincenzo.

Giovanni Blanda