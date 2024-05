Avrebbero prodotto una certificazione attestante l’avvenuta formazione dei dipendenti senza che però fosse mai stata eseguita. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I carabinieri dell’ispettorato del Lavoro hanno denunciato – per le ipotesi di reato di falso e truffa in concorso – un imprenditore ed il presidente di una società. Si tratta di cinquantacinquenni di Agrigento e Ravanusa.

La vicenda scaturisce da un precedente controllo avvenuto in un cantiere edile a Cattolica Eraclea. In quell’occasione i carabinieri elevarono una sanzione di duemila euro per la mancata formazione dei dipendenti della ditta. Così l’imprenditore avrebbe presentato nei giorni seguenti gli attestati di partecipazione al corso di formazione che, da controlli incrociati, sarebbero risultati falsi.