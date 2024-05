Il commissario straordinario Teresa Burgio, con i poteri della Giunta municipale, ha deliberato l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali e l’assegnazione degli spazi elettorali per la consultazione per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

La giunta comunale, inoltre, ha deliberato la concessione del patrocinio all’associazione “Il Covo degli artisti” per l’evento “Divina Festival 2024 – Festival interregionale del Teatro libero”, in calendario nei prossimi mesi di luglio e agosto, presso la Valle della Divina commedia.

L’esecutivo ha, altresì, ha concesso il patrocinio e l’autorizzazione del logo del Comune all’associazione Asd Campobello Corre, per la competizione sportiva “Stramollarella”, che avrà luogo il giorno 11 agosto, nonché il patrocinio alla stessa associazione per la manifestazione del 20 luglio “3 Trofeo podistica Citta’ di Campobello”.

Giovanni Blanda