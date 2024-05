Cerimonia di commemorazione, a Castrofilippo, dell’appuntato dei Carabinieri Salvatore Bartolotta, medaglia d’oro al valore civile, per l’anniversario della “Scala della Memoria”. L’evento si terrà all’aperto, venerdì 24 maggio, con inizio alle ore 10.

Per l’occasione, il sindaco, con ordinanza comunale, ha vietato il transito e la sosta dei veicoli in Piazza Borsellino, via Falcone, via Regina Elena, Piazza Papa Giovanni 23.mo, via Vittorio Emanuele, via Risorgimento e via La Malfa, sino al termine della cerimonia.

L’ufficio tecnico ha l’ incarico di collocare i segnali stradali verticali, mentre le forze dell’ordine quello della vigilanza.

Giovanni Blanda