Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 la Regione Siciliana, come di consueto, fornirà aggiornamenti relativi all’affluenza alle urne e ai risultati elettorali sul portale http://www.elezioni.regione.sicilia.it. I dati provvisori degli scrutini, che inizieranno lunedì 10 alle 14, saranno pubblicati in tempo reale via via che verranno trasmessi dalle prefetture al dipartimento regionale Autonomie locali.

Durante le operazioni di voto, che si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, saranno pubblicate quattro rilevazioni sull’affluenza con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. Gli orari di diffusione saranno: sabato alle 23.30 e domenica alle 12.30, 19.30 e 23.30.

Le consultazioni elettorali

Le consultazioni elettorali riguardano il rinnovo dei sindaci e dei Consigli di 37 comuni (in 8 centri si voterà con il sistema proporzionale mentre in 29 con il maggioritario). Sul portale sono disponibili le informazioni su candidature alla carica di sindaco e sulle liste che partecipano alle consultazioni.

L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e una maschile. Se entrambe le preferenze appartengono allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato ma non viceversa.

In Sicilia, inoltre, si votano contestualmente anche i rappresentanti per il rinnovo del Parlamento europeo.

L’elaborazione e la diffusione dei dati saranno effettuate con l’utilizzo del programma Idec, realizzato con la collaborazione dell’assessorato regionale dell’Economia, della società Sicilia digitale e delle Prefetture dell’Isola.