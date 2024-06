Le elezioni comunali a Naro hanno visto una partecipazione bassa al voto, con un totale di 4011 votanti, circa il 40%. I candidati in corsa per la carica di sindaco erano Maria Grazia Brandara, Milco Dalacchi e Roberto Enzo Barberi. La competizione è stata serrata, ma i primi dati indicano un chiaro favorito.

Milco Dalacchi, con la sua lista “Magica Naro”, è in netto vantaggio sugli altri candidati. La sua campagna elettorale, caratterizzata da una visione di rinnovamento e sviluppo per il comune, sembra aver catturato il favore degli elettori. I dati parziali suggeriscono che Dalacchi sarà con molta probabilità il prossimo sindaco di Naro.

Al momento le preferenze sono:

Brandara 403, Barberi 431, Dalacchi 788.

Nonostante il vantaggio significativo di Dalacchi, si attende ancora la conferma ufficiale dei risultati per decretare chi sarà il secondo candidato eletto. Maria Grazia Brandara e Roberto Enzo Barberi restano in attesa del conteggio definitivo, che determinerà chi fra loro riceverà il mandato per contribuire al governo del comune in qualità di consigliere d’opposizione.

L’elezione di Milco Dalacchi rappresenterebbe un cambiamento rilevante per Naro, con promesse di innovazione e miglioramento delle infrastrutture locali. La comunità guarda con interesse ai prossimi sviluppi e alle prime mosse del nuovo sindaco, in attesa che le iniziative promesse durante la campagna elettorale prendano forma.

Con i dati definitivi in arrivo, Naro si prepara ad una nuova fase della sua amministrazione, sotto la guida di Milco Dalacchi e il suo team di “Magica Naro”. La città attende con entusiasmo le conferme ufficiali e i primi passi del nuovo sindaco nel suo mandato.