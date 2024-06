In data 26 giugno 2024, si è tenuto presso questo Palazzo del Governo un incontro informativo, organizzato dalla Prefettura di Agrigento in collaborazione con UNICEF, sul tema dell’Affido Familiare dei minori stranieri non accompagnati. L’incontro, moderato dal Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Prefettura, Dott. Gabriele Barbaro, ha visto la partecipazione del Dott. Andrea Grasso, Alternative Care Expert di Unicef, e della Dott.ssa Francesca Zappalà, operatrice territoriale del CNCA (Coordinamento Nazionale delle comunità di accoglienza) ed ha costituito l’occasione di approfondire l’istituto dell’affido familiare di minori migranti soli che rappresenta uno degli obiettivi del progetto “Terreferme” nato da un’intesa tra Unicef e il CNCA, che punta a collegare il sistema di accoglienza con le risorse costituite dalle “famiglie affidatarie“ presenti sul territorio.

All’incontro hanno partecipato numerosi attori operanti sul territorio tra cui i Servizi sociali dei Comuni della Provincia, l’Ufficio Minori della Questura di Agrigento e diverse Organizzazioni Internazionali e Umanitarie, costituendo un momento di confronto su un tema di grande interesse quale è quello dell’affido familiare che coinvolge minori soli stranieri, ma anche italiani.

Il suddetto incontro si inquadra nell’ambito delle attività che il Prefetto Filippo Romano sta portando avanti allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione istituzionale su temi di comune interesse.