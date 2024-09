A Porto Empedocle da qualche giorno si spara. E lo si fa con una continuità che adesso assume contorni preoccupanti. Altri quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione di un quarantaseienne del posto in via Nino Martoglio, nel quartiere di Ciuccafa. La casa è la stessa già presa di mira nella notte di domenica quando il prospetto fu bersagliato da almeno sei colpi di arma da fuoco.

Tra le ipotesi degli investigatori ci sarebbe anche quella di un regolamento di conti. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del commissariato Frontiera guidati dal vicequestore Chiara Sciarabba. Appena due giorni fa, nei pressi del bar Fantasy, un’altra raffica di colpi era stata esplosa all’indirizzo di un’auto. Non è chiaro se gli episodi, tre in meno di una settimana, siano collegati.