Carissimi concittadini,

l’amministrazione comunale è impegnata ad organizzare al meglio lo svolgimento della tradizionale Fiera del Rosario, che quest’anno si terrà presso l’area artigianale in c/da Bastianella.

In tale direzione, desidero informarvi che è stata raggiunta piena sintonia con i rappresentanti dell’associazione dei giostrai, con i quali abbiamo effettuato diversi sopralluoghi per coordinare gli aspetti logistici e operativi finalizzati all’organizzazione della Fiera, che installeranno le attrazioni mercoledì prossimo.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli relativi al calendario ufficiale e agli orari di apertura delle attrazioni.

Stiamo mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far sì che la Fiera del Rosario, che costituisce un patrimonio fondamentale della nostra identità cittadina, si svolga in un clima di festa e armonia, nel pieno rispetto della sicurezza e del decoro pubblico.

Il sindaco