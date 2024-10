Le malattie cardiovascolari e le malattie neurologiche sono tra le principali cause di morbilità e mortalità a livello globale. Si tratta di malattie che spesso hanno un notevole impatto in termini di disabilità e che si sviluppano in maniera silente. Secondo alcuni dati, a cura della Fondazione italiana per il cuore, emerge che nel nostro Paese le malattie cardio-cerebrovascolari uccidono ogni anno 127mila donne e 98mila uomini, spesso anche in età giovanile. La prevenzione costituisce, come è noto, l’antidoto migliore. L’approccio multidisciplinare insieme al continuo aggiornamento degli “addetti ai lavori” rappresenta la reale possibilità di migliorare la prognosi di queste patologie. Da qui nasce l’esigenza di realizzare degli eventi che permettano l’incontro delle due discipline, cardiologia e neurologia, allo scopo di migliorare l’approccio diagnostico-terapeutico. Il primo di questi, dal titolo Cardio-Neuro Update, si terrà a Palermo martedì 15 ottobre al Marina Convention Center (Molo Trapezoidale), dalle ore 9 alle ore 17. La segreteria organizzativa e provider sono a cura di Biba Group.

“Molteplici problematiche di queste due discipline, cardiologica e neurologica, risultano saldamente collegate tra loro, sia sul piano epidemiologico ed etiofisiopatogenetico, che anche su quello diagnostico-terapeutico-assistenziale.” – spiega G. Maura Francese, presidente regionale dell’ANMCO Sicilia e responsabile scientifico del corso – Le interazioni professionali oggi sono sempre più frequenti: si tratta di una condizione preziosa e necessaria per una corretta gestione di pazienti con patologie vascolari acute complesse”. Aumenta quindi la necessità di un approccio multidisciplinare nell’affrontare le malattie cardiologiche e neurologiche. Con la costante crescita delle applicazioni tecnologiche hardware e software, sia in ambito diagnostico che terapeutico, a disposizione dei medici, “nasce anche la necessità – prosegue Francese – di familiarizzare con la gestione delle stesse per poterle sfruttare al meglio, senza la spiacevole sensazione di essere da esse dominati”.

Durante la giornata, organizzata come momento di confronto e condivisione della gestione di quadri di elevata complessità, verranno trattati, tra i vari temi, gli eventi cerebrali acuti in pazienti con cardiopatie di frequente riscontro, come la fibrillazione atriale e la malattia aterosclerotica. Sarà anche approfondita la ricerca di fonti emboligene in pazienti con eventi cerebrali ischemici (altrimenti definiti criptogenetici).