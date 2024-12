Uno sciame sismico si registra in queste ore a 3 km a Nord di Montevago a 14 km di profondità sempre nella stessa area. Magnitudo 2.

Le due scossa del pomeriggio seguono la sequenza nella stessa zona delle altre tre avvenute in queste ultime ore .

Tutte a qualche centinaio di metri l’una dall’altra. La sequenza ieri ha avuto magnitudo di 2.3 e 1.8, questa mattina 1.6 e questo pomeriggio 1.8 e pochi minuti fa 2.7.

“A fini precauzionali si rende necessario porre in essere ogni azione utile a fronteggiare l’eventuale emergenza”. Lo scrive il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, in un’ordinanza disposta oggi “considerato che dalla giornata del 25 dicembre 2024, ore 11 circa, a oggi 26 dicembre, si sono susseguite a distanza di pochi chilometri dal centro abitato di Montevago, 7 piccole scosse di cui solo due di magnitudo maggiore di 2 (2.3 e 2.7) e che la maggiore sembra lievemente avvertita”.

Il sindaco, a fini precauzionali, ha attivato il Centro operativo comunale allo scopo di assicurare, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

Nel frattempo, si sta già procedendo per “verificare le infrastrutture strutture pubbliche e di uso pubblico nonché quelle già inagibili e/o a maggior rischio; diffondere le regole di corretto comportamento alla popolazione; attivare funzionalità propria struttura di protezione civile; stabilire e mantenere contatti con prefetture, vvf e sale operative”.

Sono già stati individuati nell’ordinanza i vari responsabili delle funzioni di supporto in emergenza per garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’eventuale emergenza. Il Coc troverà ubicazione presso la sede della Protezione civile locale nel palazzo comunale in Piazza della Repubblica n. 4.