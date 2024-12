Nella Cattedrale di Agrigento, la Comunità Ecclesiale ravanusana, insieme a tutte le Comunità della Diocesi, si è riunita attorno alla Mensa Eucaristica con il nostro Pastore, l’Arcivescovo Alessandro Damiano, per l’apertura dell’Anno Giubilare Diocesano, “Pellegrini di Speranza”.

I fedeli di Ravanusa: “”Un momento di grazia e grande significato che ha avuto inizio con il pellegrinaggio partendo dal centro storico sino ad arrivare in Cattedrale dove è stata celebrata la Santa Messa, aprendo così l’Anno Santo nella nostra Chiesa Locale.

Il Giubileo è un’occasione preziosa per incontrare Gesù e per orientare la nostra vita verso il servizio ai fratelli.

Tuttavia, varcare la Porta Santa non serve a nulla se non sappiamo anche attraversare la “porta accanto”, quella che ci conduce al prossimo per incarnare il Vangelo.

Viviamo con gioia e gratitudine questo tempo speciale che il buon Dio ci chiama a vivere come sua Chiesa pellegrina nel mondo””.

Giovanni Blanda