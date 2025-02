Un motociclista ha perso la vita in un incidente autonomo lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea” a Santa Maria di Licodia (CT). Il tratto stradale è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 38,000.

La circolazione è deviata in loco su percorsi alternativi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Incidenti mortali e guida in stato di ebrezza rendono difficile la gestione del traffico in Sicilia nelle ultime ore.