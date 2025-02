Carabinieri hanno arrestato a Monreale un uomo di 44 anni che avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro la casa della sorella. E’ accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni e minaccia aggravata. L’uomo a bordo di un’auto insieme a una persona ancora non identificata è andato a casa della sorella. La donna si trovava fuori dall’abitazione con i figli di 18 e 3 anni. Il 44enne ha chiesto di parlare con il cognato che non era in casa. A questo punto ha esploso cinque colpi, due dei quali ad altezza uomo, che hanno colpito la finestra del bagno al piano terra e la facciata anteriore della casa. Subito dopo, l’uomo si è allontanato in tutta fretta risalendo a bordo della vettura. I carabinieri di Carini e Monreale hanno iniziato le ricerche e l’uomo è stato trovato a Monreale. Nella sua auto è stata trovata la pistola con matricola abrasa utilizzata e 4.100 euro in contanti. Grazie ai cani della nucleo di Villagrazia nella sua abitazione sono state trovate cartucce di vario calibro nascoste nella camera da letto. L’arrestato è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida.