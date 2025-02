Ancora ritardi nella distruzione idrica ad Agrigento. Alcuni cittadini della zona del quadrivio Spinasanta, servite dal serbatoio Madonna delle Rocche, dopo oltre dieci giorni senza acqua, hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Agrigento contro AICA, per interruzione del servizio.

Dalla ricostruzione effettuata dai cittadini, la disparità di trattamento non è casuale, in quanto altri quartieri cittadini, a iniziare da quelli centrali, possono beneficiare di turnazioni particolarmente ravvicinate, mentre loro da oltre giorni sono rimasti a secco.

“La semplice consultazione del sito istituzionale di AICA, in effetti, dicono i cittadini, evidenzia che negli stessi giorni ai quali si riferisce la denunczia presentata all’Autorità Giudiziaria, le turnazioni idriche in città sono state differenziate. Di qui l’ipotesi di volontarietà, tenuto conto che le risorse idriche in arrivo verso la città di Agrigento, poche o tante che siano, possono essere indirizzate dal gestore verso qualunque dei serbatoi comunali, proprio in funzione della zona che si vuole servire nelle ore e nei giorni successivi”.