Si era barricato in casa con due cani lupo. Arrestato dalla polizia di Stato ad Adrano un pregiudicato 48enne, accusato di danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo i poliziotti del commissariato sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo, nel centro cittadino, in quanto, in stato di agitazione, stava lanciando dal balcone di casa oggetti di vario tipo, creando pericolo per i passanti.

Nonostante una lunga opera di persuasione, gli agenti non sono riusciti a fermare l’uomo, che, barricato in casa insieme a due cani di razza lupo cecoslovacco piuttosto aggressivi, ha continuato a lanciare tutto cio’ che gli capitava a portata di mano, tra cui dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino pesanti mobili, motivando tale comportamento con vicende familiari. Oltre a far intervenire sul posto ulteriori pattuglie della Squadra mobile, dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, sono stati attivati i negoziatori della questura di Catania e la squadra di negoziazione provinciale, che hanno avviato una lunga opera di convincimento, nel corso della quale l’uomo ha continuato a gettare oggetti, fino a colpire due agenti nonche’ l’autoscala dei vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano, danneggiando il mezzo in piu’ parti.

In considerazione della pericolosita’ della situazione e che il 48enne annovera numerosi precedenti, compresa la detenzione abusiva di armi, e’ stato richiesto l’intervento dell’Unita’ Operativa di Pronto Intervento della Polizia di Stato giunta da Palermo. Dopo aver effettuato un primo tentativo di ingresso con un ariete, non andato a buon fine perche’ l’uomo aveva posizionato dietro la porta di casa una scala in ferro, i poliziotti lo hanno attirato sul balcone di casa per poi utilizzare la pistola a impulsi elettrici; anche questo tentativo fallito perche’ indossava un giubbotto pesante. Dopo ore tensione e l’ennesimo tentativo di mediazione, il 48enne e’ uscito dal garage di casa ed e’ stato bloccato e messo in sicurezza dal team Uopi, per poi essere condotto negli uffici del commissariato. E’ stato, quindi, arrestato e su disposizione del Pm condotto nel carcere di Piazza Lanza. Due degli agenti intervenuti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, perche’ colpiti dagli oggetti lanciati. Entrambi sono stati refertati con una prognosi di 6 giorni per le contusioni riportate. I due cani di proprieta’ del 48enne sono stati sedati da personale del Soccorso veterinario e affidati a un canile di Adrano.