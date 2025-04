La Sezione AIA di Agrigento è lieta di annunciare l’ottava edizione del Premio Nazionale “Beato Giudice Rosario Livatino”, che si terrà il 30 maggio 2025 alle ore 17:00, presso il Teatro Sociale di Canicattì.

Il premio, istituito nel 2017 dall’Associazione Italiana Arbitri, è dedicato alla memoria del Giudice Rosario Livatino, beatificato nel 2021, esempio di integrità morale, impegno civile e profondo senso delle istituzioni. La manifestazione intende promuovere e valorizzare, attraverso la figura del Beato Livatino, i valori fondanti dell’AIA: giustizia, legalità, rispetto e responsabilità.

Il riconoscimento viene conferito ogni anno al miglior arbitro esordiente in Serie A, individuato in base a criteri tecnici e comportamentali, con l’obiettivo di premiare non solo la qualità arbitrale, ma anche il profilo umano dell’ufficiale di gara.

Nel corso degli anni il premio ha acquisito rilevanza nazionale, ospitando personalità di primo piano del mondo dello sport, delle istituzioni, della magistratura e con la presenza dei Presidenti Nazionali dell’AIA. Tra i premiati delle passate edizioni si ricordano arbitri oggi stabilmente in organico nella massima serie, tra cui Maria Sole Ferrieri Caputi (prima donna ad arbitrare in Serie A), Simone Sozza e Paride Tremolada.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui il Senato della Repubblica, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, l’Ente Nazionale per il Turismo e il Comune di Canicattì.

Il Premio “Beato Giudice Rosario Livatino” si conferma una delle manifestazioni più significative del panorama arbitrale italiano, capace di coniugare sport, memoria e cultura.