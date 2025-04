Dopo il successo al Premio Tenco 2024 e la partecipazione al Festival di Sanremo come ospite di Francesco Gabbani, Francesco Tricarico torna sul palco con il suo nuovo tour teatrale “Buonasera, io sono Tricarico”.La Data Zero sarà l’introduzione in grande stile delle emozioni e dello spessore del festival, in programma dall’1 al 3 agosto 2025 ad Agrigento. Un concerto rinnovato che fonde musica e pensieri, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Ad aprire la serata sara Douì, accompagnato dalla sua band composta da tre talentuosi musicisti: Mauro Patti alla batteria, Alfonso Mallia alla chitarra e Giorgio Di Benedetto al basso.

Douì ha conquistato il pubblico internazionale partecipando all’edizione 2024 di “The Voice” in Francia, ricevendo elogi sia dalla giuria che dai media italiani, tra cui la Rai.