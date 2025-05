Martedì 27 maggio, ore 18.00: appuntamento sotto il murale “Sangu e Latti” per un percorso tra storie, voci e speranze del quartiere.

Una passeggiata per ascoltare, osservare, partecipare. Nella cornice della 14ª Settimana delle Culture e nell’anno in cui Palermo è Capitale Italiana del Volontariato, l’associazione L’Arte di Crescere lancia “Arruspigghiati – Alla scoperta di sogni e bisogni di un quartiere in risveglio”, un’iniziativa che invita cittadini, volontari e operatori sociali a esplorare lo Sperone in modo nuovo: passo dopo passo, dentro la realtà viva e pulsante di un territorio che cambia.

L’iniziativa si snoderà in un percorso a tappe partendo da via XXVII Maggio, ai piedi del murale “Sangu e Latti”, commissionato proprio dall’associazione L’Arte di Crescere nel 2019, il primo murale della periferia palermitana che si affaccia sulla Costa Sud.

L’evento si propone come momento di incontro e conoscenza tra cittadini, operatori sociali, volontari e abitanti, volto a promuovere la valorizzazione del territorio e a favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Una passeggiata tra le strade, i luoghi, le storie, le energie e le voci del quartiere Sperone. Insieme, passo dopo passo, per ascoltare e riflettere.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di promuovere la cultura come strumento di coesione e inclusione favorendo la partecipazione civica e intergenerazionale attraverso il dialogo.

Riflessioni sui temi della salute, del mare, dei giovani, dello sport, della cultura saranno stimolate dalla presenza dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva, della Cooperativa sociale Al Revés, del progetto Fuori dal giro, dal Cirpe, della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Roccella, degli Amici dei Musei Siciliani. Le voci istituzionali saranno quelle dell’Assessore Comunale al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello e del Presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico. Media Partner sarà Terramatta, la TV web che dà voce alle periferie siciliane.

La passeggiata socioculturale si svilupperà tra sogni, bisogni e bellezza possibile, un itinerario a cielo aperto in un territorio in risveglio, per riscoprire spazi urbani, memorie e desideri collettivi.

L’attività è gratuita e aperta a tutti: famiglie, giovani e adulti.