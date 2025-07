Al via le iscrizioni a Ersu Wave, il primo contest musicale per studentesse e studenti universitari, delle accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale. A proporlo la Panastudio che – con la direzione artistica di Francesco Panasci – in collaborazione con l’ERSU, propone un bando aperto ai giovani che fanno parte di una band o hanno un progetto musicale e desiderano esibirsi dal vivo, con possibilità di vincere la produzione di un videoclip professionale.

A Ersu Wave, evento inserito nell’ambito dell’ERSU Festival, saranno ammessi “artisti” singoli, band e collettivi musicali.

In palio videoclip professionale e promozione ufficiale, più la possibilità di esibirsi in pubblico nell’apposito evento musicale che sarà organizzato in autunno. I dieci finalisti si esibiranno nella manifestazione ERSU WAVE NIGHT che si terrà nel mese di ottobre 2025, presso la residenza universitaria San Saverio.

COME PARTECIPARE

Si può partecipare inviando gratuitamente la candidatura entro il 30 settembre 2025, compilando il modulo di partecipazione online all’indirizzo: https://forms.gle/QCysufcPm94bH3AA8

I candidati singoli forniranno nome, matricola, istituzione universitaria di appartenenza. Mentre le band indicheranno: il nome della band, i dati del/della capogruppo (nome, matricola, istituzione universitaria di appartenenza) e l’elenco dei componenti con rispettive matricole e istituzione universitaria di appartenenza.

Bisognerà quindi fornire: il titolo del brano; file audio MP3 (MAX 10 MB) e un link video (facoltativo); una biografia (max 1000 caratteri); foto del partecipante o della band; i contatti (email e telefono).

REQUISITI DEI BRANI

Il brano musicale proposto dovrà: avere una durata massima di 4 minuti; essere inedito o edito ri-arrangiato; essere presentato in forma originale, con disponibilità dei diritti d’esecuzione.

SELEZIONE ED ERSU WAVE NIGHT – OTTOBRE 2025

I dieci progetti finalisti saranno individuati da una commissione tecnica costituita da membri in rappresentanza di: ERSU Palermo, Panastudio, professionisti del settore musicale. I finalisti si esibiranno dal vivo in una serata-concerto nella Sala Multimediale della Residenza Universitaria San Saverio. Il premio consiste nella produzione professionale di un videoclip musicale (a cura di Panastudio), la promozione del brano sui canali ufficiali di Panastudio ed ERSU Palermo, la possibilità di sviluppo di future collaborazioni artistiche.

Leggi qui il regolamento completo: https://drive.google.com/file/d/1pdoyFLxTgYq5xuM2mz4j_AdCt8wfwHRL/view

INFO E CONTATTI Email: ufficio.cultura@ersupalermo.it Tel: +39 091 654 5939 oppure +39 339 876 5366