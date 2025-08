ll West Nile è arrivato a Catania: all’ospedale Cannizzaro si è presentato un paziente di 74 anni, proveniente da Caserta, che accusava sintomi di diplopia (vista sdoppiata) e febbre alta a 41.5. L’uomo, in città per raggiungere alcuni parenti e trascorrere qualche giorno di vacanza, è stato inizialmente accompagnato dai familiari a fare una visita oculistica privata per accertare il disturbo della “doppia visione”. Ma successivamente ha accusato la febbre alta e si è presentato al Pronto Soccorso catanese. I sanitari che lo hanno preso in carico hanno così accertato che si trattasse di West Nile.

Il paziente, immunodepresso, è stato sottoposto a terapia di supporto respiratoria ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro che è in contatto con la struttura sanitaria campana in cui il 74enne è seguito.

Per la cura del virus non esiste una terapia specifica. Il trattamento resta sintomatico e di supporto, con l’uso di immunoglobuline o antivirali sperimentali in casi selezionati.