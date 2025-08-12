Nell’ultimo anno, il primo dell’amministrazione guidata dal sindaco Milco Dalacchi, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Naro ha partecipato con impegno, responsabilità e spirito costruttivo alla vita amministrativa della nostra città, ottenendo risultati concreti come i finanziamenti regionali di 100.000 euro per la sistemazione della salita che collega Naro alla strada di Canicattì (SS410dir) e 50.000 euro per la riqualificazione della “Città dei Bambini” nella piazza Sandro Pertini, adiacente al viale Umberto, grazie all’azione del gruppo PD all’ARS sotto la guida del presidente Michele Catanzaro.

Lo abbiamo fatto attraverso la presenza in Giunta di Lillo Licata (assessore all’Agricoltura e consigliere comunale), di Giuseppe Argirò (assessore al Turismo, Sport e Spettacolo) e con la rappresentanza in Consiglio comunale della nostra consigliera Ginevra Fabbrica.

Sia Argirò che Fabbrica, alla loro prima esperienza amministrativa, portano con sé entusiasmo, competenza e soprattutto un ascolto sincero dei bisogni della comunità. La loro giovane età (appena 23 anni), ha rappresentato un valore aggiunto, offrendo uno sguardo nuovo e concreto in un contesto in cui, troppo spesso, la politica sembra distante dai problemi reali dei cittadini.

Il nostro obiettivo è sempre stato uno solo: lavorare per il bene di Naro, con trasparenza, determinazione e visione.

Tuttavia, ciò che è accaduto in questi mesi è inaccettabile. La crisi politica che si trascina da troppo tempo ha paralizzato l’attività amministrativa, bloccando decisioni fondamentali e ostacolando ogni serio tentativo di rispondere alle emergenze che la città sta vivendo.

Divisioni, personalismi e veti incrociati hanno sostituito il confronto costruttivo. Le logiche di parte hanno prevalso sull’interesse collettivo. Tutto questo sta avendo un prezzo altissimo, che oggi paga Naro.

Il nostro Comune è in una condizione gravissima: un dissesto finanziario ancora aperto, un bilancio approvato con parere negativo, una carenza cronica di risorse e servizi essenziali in difficoltà. E mentre la città chiede risposte, il dibattito politico si arena su questioni di poltrone e ruoli.

Serve una svolta. Subito.

Per questo motivo, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha avanzato la proposta di una Giunta tecnica, composta da cinque figure competenti, autonome e capaci di affrontare con serietà e concretezza le sfide che ci attendono. Non si tratta di uno slogan, ma di una necessità. È l’unica strada possibile per restituire dignità all’azione amministrativa e credibilità alle istituzioni.

Dichiarazione del gruppo consiliare del Partito Democratico:

“A gran voce ribadiamo che solo attraverso una giunta tecnica, basata su competenze e professionalità, Naro potrà affrontare con efficacia le emergenze finanziarie, amministrative e sociali. Non serve più tempo da perdere in giochi politici o interessi di parte: la città ha bisogno di scelte coraggiose e responsabili. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo che si metta al centro il bene della comunità, con una squadra capace di guidare Naro fuori dalla crisi.”

Naro ha bisogno di amministratori che sappiano decidere, agire, guidare. Non di chi antepone ambizioni personali alle esigenze dei cittadini. Solo con una squadra forte, competente e libera dai condizionamenti si potrà aprire una fase nuova per la città.

Il Partito Democratico continuerà a fare la propria parte, dentro e fuori il Consiglio comunale. Vigileremo, proporremo, lavoreremo con coerenza e serietà.

Lo dobbiamo a chi ci ha dato fiducia. Ma soprattutto lo dobbiamo a Naro, alla sua storia, alla sua gente, al suo futuro. Una comunità come la nostra merita di rialzarsi. E noi saremo sempre lì, dalla sua parte.